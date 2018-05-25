УКРОП предлагает правительству план противодействия российской агрессии в Азовском море

В политсиле отметили, что строительство Керченского моста осложнило работу украинских портов Бердянска и Мариуполя и может привести к их закрытию.

У украинской власти нет плана действий по восстановлению свободного использования Азовского моря после строительства Керченского моста в оккупированном Крыму. Об этом сказано в официальном запросе представителей «Украинского объединения патриотов», адресованном премьер-министру Владимиру Гройсману.

Документ подготовили народные депутаты из межфракционного объединения УКРОП Тарас Батенко, Александр Шевченко, Виктор Шевченко, Ирина Констанкевич, Виталий Куприй, Александр Дубинин и Валентин Дидыч.

«Действия Черноморского флота РФ, оккупационной военной группировки в Крыму, вооруженных сил России, размещенных в Южном федеральном округе РФ, поставили под угрозу оккупации регионы Украины, прилегающих к акватории Азовского моря. Ситуация обострилась во второй половине мая 2018 года», – заявили в УКРОПе.

В политсиле отметили, что строительство Керченского моста осложнило работу украинских портов Бердянска и Мариуполя и может привести к их закрытию.

«Создается впечатление, что украинская власть не осознает угрозу ситуации в регионе Азовского моря. Руководство государства не предложило никакой контрстратегии, которая препятствовала бы дальнейшей оккупации суверенной Украины », – подчеркнули в УКРОПе.

Кроме того, РФ пытается перекрыть доступ к полезным ископаемым и промышленному вылову рыбы в Азовском море и Керченском проливе. Впрочем, украинская власть никак не реагирует на активизацию агрессора на пятом году войны.

«Дипломатические, экономические, культурные отношения не расторгнуты. Украина не аннулировала действующие двусторонние договоры, регулирующие эти отношения, и создает дополнительные возможности для дипломатических, политических, экономических, военных и пропагандистских маневров России», – отметили авторы запроса.

Учитывая эскалацию конфликта, депутаты от УКРОПа призвали правительство внести на рассмотрение Президента предложение о расторжении дипломатических отношений с РФ. В свою очередь украинские дипломаты должны проинформировать дружественные государства об агрессивных действиях России в Азовском море и инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совета Безопасности ООН.

В то же время должны быть разорваны все украинско-российские соглашения о сотрудничестве или совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, украинской стороне следует взять под охрану территориальные воды, обеспечив их морское патрулирование.

Также власть должна инициировать создание многонационального военно-морского соединения специального назначения и призвать международных партнеров ввести санкции против всех портов РФ в Черном и Азовском морях.

Помимо этого, авторы обращения предложили правительству рассмотреть на закрытых заседаниях вопрос о формировании боеспособной группы ВМСУ в Азовском море и увеличении объемов финансирования ВМСУ и Пограничных войск в части усиления их боеспособности с внесением соответствующих изменений в государственный бюджет на текущий год.