СБУ заблокировала продажу авиабилетов из России в оккупированный Крым

Ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ.

Сотрудники Службы безопасности в Одесской области совместно с прокуратурой АР Крым и Нацполицией блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы из территории России на временно аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО", - сообщили в СБУ.

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Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ст. 334 (момент приобретения права собственности по договору) ККУ.

Как сообщал УНИАН, СНБО со 2 мая ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и др.