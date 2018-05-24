Обнародован обновленный санкционный список Украины против России

Перечень физических лиц содержится в приложении 1, юридических - в приложении 2.

Обнародован список физических и юридических лиц, к которым применены санкции Совета национальной безопасности и обороны из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в приложениях к обнародованному решению СНБО от 2 мая «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», где содержится перечень физических и юридических лиц, к которым применяются санкции.

Соответствующие приложения с перечнем и видами ограничительных мероприятий опубликованы на официальном сайте президента Украины (физлица) и Совета национальной безопасности и обороны Украины (юрлица).

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Как сообщал УНИАН, СНБО со 2 мая ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и др.

Кроме того, санкции введены и в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которых незаконно удерживают в России, в отношении депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и др.

Для введения в действие решения СНБО 18 мая президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.