Генсек ПАСЕ: Ассамблея не может принудить Россию к сотрудничеству

О перспективах возобновления работы делегации России в ПАСЕ и о возможных последствиях отказа госдумы РФ от сотрудничества с Ассамблеей в интервью DW рассказал генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий.

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"Мы можем только настоятельно рекомендовать парламенту страны использовать свое право участия в работе Ассамблеи и получать от этого очевидную пользу. Однако решение о продолжении сотрудничества в рамках ПАСЕ находится в руках парламента страны, то есть госдумы России", - подчеркнул Войцех Савицкий.

По его словам, если парламент страны-члена ПАСЕ по какой-либо причине решает, что не хочет отправлять на ее сессии своих представителей, то это исключительно его решение. "Мы можем лишь сказать, что такое решение выглядит довольно странно и свидетельствует о том, что что-то пошло не так, как надо", - отметил Войцех Савицкий.