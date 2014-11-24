Генсек ПАСЕ: Ассамблея не может принудить Россию к сотрудничеству
ПАСЕ не имеет возможностей, или инструментов для навязывания той или иной делегации участие в Ассамблее.
О перспективах возобновления работы делегации России в ПАСЕ и о возможных последствиях отказа госдумы РФ от сотрудничества с Ассамблеей в интервью DW рассказал генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий.
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"Мы можем только настоятельно рекомендовать парламенту страны использовать свое право участия в работе Ассамблеи и получать от этого очевидную пользу. Однако решение о продолжении сотрудничества в рамках ПАСЕ находится в руках парламента страны, то есть госдумы России", - подчеркнул Войцех Савицкий.
По его словам, если парламент страны-члена ПАСЕ по какой-либо причине решает, что не хочет отправлять на ее сессии своих представителей, то это исключительно его решение. "Мы можем лишь сказать, что такое решение выглядит довольно странно и свидетельствует о том, что что-то пошло не так, как надо", - отметил Войцех Савицкий.