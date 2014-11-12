Россия требует у ПАСЕ вернуть ей полномочия

Об этом заявил замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

13 ноября в Москве впервые пройдет заседание президентского комитета ПАСЕ, где будет обсуждаться вопрос о полномочиях делегации РФ. В апреле ассамблея лишила делегацию РФ права голоса и исключила из всех руководящих органов ПАСЕ до января 2015 года. Это было связано с агрессией РФ против Украины и аннексией Крыма.

Российская делегация в знак протеста досрочно покинула сессию и отказалась от дальнейшего участия в работе ПАСЕ. С тех пор россияне не приезжали в Страсбург и пропустили, таким образом, летнюю и осеннюю сессии.

"Надеемся, что эти полномочия нам вернут в полном формате. Только в этом случае делегация вернется в Страсбург", - сказал замглавы делегации.

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В январе полномочия всех делегаций в ПАСЕ должны быть формально переутверждены. Однако, как отмечают наблюдатели в Страсбурге, существует вероятность, что некоторые евродепутаты выступят против утверждения полномочий делегации РФ. В этом случае на январской сессии начнутся отдельные дебаты и голосование по российскому досье. Причем под вопросом окажутся сразу все полномочия российских делегатов в ПАСЕ.

Напомним, в октябре ПАСЕ приняла мониторинговую резолюцию, в которой признала присутствие российских войск в Украине.