В Киеве состоится заседание совета президентов Литвы и Украины

09:11, 24 ноября 2014
Политика
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Сегодня Киев с рабочим визитом посетит президент Литвы Даля Грибаускайте для участия в седьмом заседании совета глав Литвы и Украины.

REUTERS

Даля Грибаускайте и Петр Порошенко обсудят осуществление положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также способы укрепления сотрудничества между странами в сфере обороны и энергетической безопасности, сообщает Delfi.lt.

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Речь также пойдет о двустороннем сотрудничестве в сфере экономики, транспорта, образования, науки и культуры.

Кроме того, Даля Грибаускайте проведет встречу с премьер-министром Арсением Яценюком.

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