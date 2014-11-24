В Киеве состоится заседание совета президентов Литвы и Украины
09:11, 24 ноября 2014Политика
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Сегодня Киев с рабочим визитом посетит президент Литвы Даля Грибаускайте для участия в седьмом заседании совета глав Литвы и Украины.
REUTERS
Даля Грибаускайте и Петр Порошенко обсудят осуществление положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также способы укрепления сотрудничества между странами в сфере обороны и энергетической безопасности, сообщает Delfi.lt.
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Речь также пойдет о двустороннем сотрудничестве в сфере экономики, транспорта, образования, науки и культуры.
Кроме того, Даля Грибаускайте проведет встречу с премьер-министром Арсением Яценюком.
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