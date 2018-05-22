Адвокат Савченко утверждает, что защищает ее бесплатно

17:43, 22 мая 2018
Политика
120
Савченко ранее заявила, что у нее нет денег на частных адвокатов / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, адвокат Константин Глоба подтвердил слова Савченко о бесплатной защите.

Читайте такжеСавченко хотят взять на поруки 54 человека

«Мне никто не платит за эту работу, но я не совсем считаю корректным комментировать вопрос оплаты», - сказал защитник депутата, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, что именно побудило адвоката к бесплатному труду, он повторил: «я не совсем считаю необходимым комментировать данный вопрос. Эту позицию озвучила Надежда Савченко и она есть. Я не буду это комментировать».

Как сообщал УНИАН, на заседании Шевченковского районного суда 15 мая, где Савченко продлили меру пресечения, у нее был один адвокат по назначению (бесплатный - УНИАН) Юлия Ткач. Тогда же Савченко заявила, что у нее нет денег на частных адвокатов.

Сегодня, 22 мая, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы о мере пресечения для Савченко. При рассмотрении апелляции депутата защищали, кроме бесплатного, двое адвокатов по найму. По словам Савченко, Александр Шадрин и Константин Глоба согласились защищать ее бесплатно.

Взять депутата на поруки выразили желание 54 человека. Подавляющее большинство потенциальных поручителей - рядовые граждане.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Депутату инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, 23 марта Савченко объявила голодовку, после того как 22 марта с нее сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обвинения в адрес Савченко в Украине
Теги: #адвокаты#Надежда Савченко