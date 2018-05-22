Адвокат Савченко утверждает, что защищает ее бесплатно

Таким образом, один из адвокатов депутата по найму подтвердил слова Савченко, однако не пояснил мотивов своего альтруизма.

Адвокат внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко утверждает, что защищает ее бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, адвокат Константин Глоба подтвердил слова Савченко о бесплатной защите.

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«Мне никто не платит за эту работу, но я не совсем считаю корректным комментировать вопрос оплаты», - сказал защитник депутата, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, что именно побудило адвоката к бесплатному труду, он повторил: «я не совсем считаю необходимым комментировать данный вопрос. Эту позицию озвучила Надежда Савченко и она есть. Я не буду это комментировать».

Как сообщал УНИАН, на заседании Шевченковского районного суда 15 мая, где Савченко продлили меру пресечения, у нее был один адвокат по назначению (бесплатный - УНИАН) Юлия Ткач. Тогда же Савченко заявила, что у нее нет денег на частных адвокатов.

Сегодня, 22 мая, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы о мере пресечения для Савченко. При рассмотрении апелляции депутата защищали, кроме бесплатного, двое адвокатов по найму. По словам Савченко, Александр Шадрин и Константин Глоба согласились защищать ее бесплатно.

Взять депутата на поруки выразили желание 54 человека. Подавляющее большинство потенциальных поручителей - рядовые граждане.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Депутату инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, 23 марта Савченко объявила голодовку, после того как 22 марта с нее сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали.