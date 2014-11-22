Из России в сторону Луганска движутся около 20 единиц военной техники

Около 20 единиц военной техники зашли в Украину из Российской Федерации через пропускной пограничный пункт «Изварино» (Луганская обл.), который не контролируется украинскими пограничниками, и движутся в сторону Луганска.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«По данным штаба Антитеррористической операции, за последние сутки государственную границу Украины через пропускной пограничный пункт «Изварино» на территорию Украины из Российской Федерации зашло до 20 единиц военной техники, которая отправилась в направлении Луганска», - сказано в сообщении.

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В штабе АТО также отметили продолжение ротации регулярных подразделении Вооруженных сил РФ, которые находятся на границе с Украиной.

«Мотострелков российских войск заменяют танковые подразделения. В районе населенного пункта Трехизбенка выросла периодичность применения российских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – УНИАН)», - говорится в сообщении.

При этом, по данным штаба, боевики на подконтрольных им территориях также проводят перегруппировку живой силы и техники.

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