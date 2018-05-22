Савченко хотят взять на поруки 54 человека

В частности, взять Савченко на поруки готовы ее мать, сестра, депутат ВР Куприй и экс-судья КСУ Шишкин.

54 человека выразили желание взять на поруки внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, среди них народный депутат Виталий Куприй и бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин.

Так, сегодня Апелляционный суд Киева начал устанавливать лиц, которые хотят взять Савченко на поруки.

В то же время, депутат Куприй в зале суда отсутствует. А экс-судья КСУ Шишкин прибыл на заседание.

Согласно информации, подавляющее большинство потенциальных поручителей - рядовые граждане.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы по мере пресечения для Савченко.

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23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Депутату инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, 23 марта Савченко объявила голодовку, после того, как 22 марта с него сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали.