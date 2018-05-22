Савченко хотят взять на поруки 54 человека
54 человека выразили желание взять на поруки внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, среди них народный депутат Виталий Куприй и бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин.
Так, сегодня Апелляционный суд Киева начал устанавливать лиц, которые хотят взять Савченко на поруки.
В то же время, депутат Куприй в зале суда отсутствует. А экс-судья КСУ Шишкин прибыл на заседание.
Согласно информации, подавляющее большинство потенциальных поручителей - рядовые граждане.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы по мере пресечения для Савченко.
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23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. 15 мая арест был продлен до 13 июля.
Депутату инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.
В свою очередь, 23 марта Савченко объявила голодовку, после того, как 22 марта с него сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали.