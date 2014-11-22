Сегодня – десятая годовщина Оранжевой революции – протеста против фальсификации выборов президента Украины в 2004 году.

21 ноября 2004 года состоялся второй тур голосования, в ходе которого избиратели должны были сделать свой выбор между действующим премьер-министром Виктором Януковичем и кандидатом от оппозиции Виктором Ющенко.

После объявления предварительных официальных результатов голосования, согласно которым с преимуществом в 3% победил Янукович, стало понятно, что они отличаются от данных экзит-полов. Сторонники Ющенко и большинство иностранных наблюдателей считали, что команда Януковича сфальсифицировала выборы.

На следующий день после голосования сотни тысяч украинцев вышли на улицы Киева и других городов Украины, протестуя против массовых фальсификаций.

Для защиты своих демократических прав в Киев приехало сотни тысяч людей со всей Украины

Основным результатом революции было назначение Верховным судом повторного второго тура президентских выборов (не предусмотренному прямо законодательством). Вследствие компромисса, достигнутого фракциями Верховной Рады, после назначения повторного второго тура выборов были приняты изменения в Конституцию, которые получили название Конституционная реформа 2004. Реформа уменьшила полномочия президента, и, таким образом, снизила уровень значимости спорных президентских выборов.

По результатам голосования в повторном втором туре выборов победу одержал Виктор Ющенко.

По неофициальным данным, в целом в акциях протеста приняли участие от 3 до 7 миллионов украинцев.

До 2011 года годовщина Оранжевой революции 2004 года отмечалась на государственном уровне, как День свободы.

Праздник был утвержден указом президента Ющенко в 2005 году и отмечался в Украине ежегодно 22 ноября, в день начала революции.

В декабре 2011 года президент Янукович отменил празднование Дня свободы, объединив его с Днем соборности.

13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы. Этот праздник посвящен двум революциям – Оранжевой и Революции Достоинства.

Как отметил глава государства, "Украина - это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции - наш Майдан 2004 года, который был Праздником Свободы, и Революция 2013, Революция достоинства".