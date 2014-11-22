Сегодня – десятая годовщина Оранжевой революции

08:22, 22 ноября 2014
Политика
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В 2004-м люди вышли на Майдан защищать свои права и свободы, недовольные масштабными фальсификациями на выборах президента

Ровно десять лет назад в Киеве началась Оранжевая революция / Фото УНИАН

Сегодня – десятая годовщина Оранжевой революции – протеста против фальсификации выборов президента Украины в 2004 году.

21 ноября 2004 года состоялся второй тур голосования, в ходе которого избиратели должны были сделать свой выбор между действующим премьер-министром Виктором Януковичем и кандидатом от оппозиции Виктором Ющенко.

После объявления предварительных официальных результатов голосования, согласно которым с преимуществом в 3% победил Янукович, стало понятно, что они отличаются от данных экзит-полов. Сторонники Ющенко и большинство иностранных наблюдателей считали, что команда Януковича сфальсифицировала выборы.

На следующий день после голосования сотни тысяч украинцев вышли на улицы Киева и других городов Украины, протестуя против массовых фальсификаций.

Для защиты своих демократических прав в Киев приехало сотни тысяч людей со всей Украины

Основным результатом революции было назначение Верховным судом повторного второго тура президентских выборов (не предусмотренному прямо законодательством). Вследствие компромисса, достигнутого фракциями Верховной Рады, после назначения повторного второго тура выборов были приняты изменения в Конституцию, которые получили название Конституционная реформа 2004. Реформа уменьшила полномочия президента, и, таким образом, снизила уровень значимости спорных президентских выборов.

По результатам голосования в повторном втором туре выборов победу одержал Виктор Ющенко.

По неофициальным данным, в целом в акциях протеста приняли участие от 3 до 7 миллионов украинцев.

21 ноября 2004 года, Киев, палаточный городок сторонников кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко накануне революции
21 ноября 2004 года, Киев, палаточный городок сторонников кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко накануне революции /  © УНИАН
22 ноября 2004 года, Тернополь, парень размахивает на фонаре флагом во время перекрытия путей на железнодорожном вокзале
22 ноября 2004 года, Тернополь, парень размахивает на фонаре флагом во время перекрытия путей на железнодорожном вокзале /  © УНИАН
22 ноября 2004 года, Киев, начало протестов против фальсификации выборов
22 ноября 2004 года, Киев, начало протестов против фальсификации выборов /  © УНИАН
23 ноября 2004, Киев, только что прибывшие активисты устанавливают новые палатки в палаточном городке в центре города
23 ноября 2004, Киев, только что прибывшие активисты устанавливают новые палатки в палаточном городке в центре города /  © УНИАН
23 ноября 2004 года, Киев, украшенные оранжевыми флагами автомобили проезжают по центру города рано утром
23 ноября 2004 года, Киев, украшенные оранжевыми флагами автомобили проезжают по центру города рано утром /  © УНИАН
23 ноября 2004 года, Киев, ночь, активисты перегораживают скамейками Крещатик перед входом в палаточный городок
23 ноября 2004 года, Киев, ночь, активисты перегораживают скамейками Крещатик перед входом в палаточный городок /  © УНИАН
23 ноября 2004 года, Киев, вид на палаточный городок в центре города
23 ноября 2004 года, Киев, вид на палаточный городок в центре города /  © УНИАН
23 ноября 2004 года, Киев, митингующие на Майдане слушают выступление Ющенко
23 ноября 2004 года, Киев, митингующие на Майдане слушают выступление Ющенко /  © УНИАН
23 ноября 2004 года, Киев, сторонники Виктора Ющенко на митинге против фальсификации результатов выборов
23 ноября 2004 года, Киев, сторонники Виктора Ющенко на митинге против фальсификации результатов выборов /  © УНИАН
24 ноября 2004 года, Киев, девушка украшает цветами щиты спецназовцев во время акции в поддержку Ющенко возле здания Администрации Президента
24 ноября 2004 года, Киев, девушка украшает цветами щиты спецназовцев во время акции в поддержку Ющенко возле здания Администрации Президента /  © УНИАН
24 ноября 2004 года, Киев, священник молится за оппозиционеров и спецназовцев во время акции в поддержку Ющенко возле здания Администрации Президента
24 ноября 2004 года, Киев, священник молится за оппозиционеров и спецназовцев во время акции в поддержку Ющенко возле здания Администрации Президента /  © УНИАН
24 ноября 2004 года, Киев, Виктор Ющенко выступает на митинге
24 ноября 2004 года, Киев, Виктор Ющенко выступает на митинге /  © УНИАН
24 ноября 2004 года, Киев, протесты продолжаются
24 ноября 2004 года, Киев, протесты продолжаются /  © УНИАН
23 ноября 2004 года, Киев, сторонники Ющенко приветствуют новость о принятии им присяги на верность народу Украины и объявлении себя победителем на президентских выборах
23 ноября 2004 года, Киев, сторонники Ющенко приветствуют новость о принятии им присяги на верность народу Украины и объявлении себя победителем на президентских выборах /  © УНИАН
25 ноября 2004, Киев, участникам акции гражданского неповиновения раздают валенки
25 ноября 2004, Киев, участникам акции гражданского неповиновения раздают валенки /  © УНИАН
25 ноября 2004 года, Киев, украшенные оранжевыми лентами, цветами и воздушными шариками бойцы спецназа охраняют подходы к зданию Администрации Президента
25 ноября 2004 года, Киев, украшенные оранжевыми лентами, цветами и воздушными шариками бойцы спецназа охраняют подходы к зданию Администрации Президента /  © УНИАН
26 ноября 2004 года, первая страница правительственной газеты ''Урядовый курьер''
26 ноября 2004 года, первая страница правительственной газеты "Урядовый курьер" /  © УНИАН
26 ноября 2004, Киев, курсанты милицейской академии идут по улице Грушевского до Майдана Независимости для участия в митинге в поддержку Ющенко
26 ноября 2004, Киев, курсанты милицейской академии идут по улице Грушевского до Майдана Независимости для участия в митинге в поддержку Ющенко /  © УНИАН
27 ноября 2004 года, Харьков, сокол с оранжевой ленточкой на шее летит в небо
27 ноября 2004 года, Харьков, сокол с оранжевой ленточкой на шее летит в небо /  © УНИАН
27 ноября 2004 года, Киев, рабочие места депутатов в зале заседаний Верховной Рады Украины
27 ноября 2004 года, Киев, рабочие места депутатов в зале заседаний Верховной Рады Украины /  © УНИАН
27 ноября 2004, Киев, сторонник Ющенко играет спецназовцам возле АП гимн Украины
27 ноября 2004, Киев, сторонник Ющенко играет спецназовцам возле АП гимн Украины /  © УНИАН
27 ноября 2004, Киев, сторонники Ющенко общаются со сторонниками Януковича возле Центрального железнодорожного вокзала
27 ноября 2004, Киев, сторонники Ющенко общаются со сторонниками Януковича возле Центрального железнодорожного вокзала /  © УНИАН
28 ноября 2004 года, Донецк, сторонники Януковича сжигают оранжевый флаг Ющенко
28 ноября 2004 года, Донецк, сторонники Януковича сжигают оранжевый флаг Ющенко /  © УНИАН
28 ноября 2004 года, Донецк, сторонники Януковича на митинге
28 ноября 2004 года, Донецк, сторонники Януковича на митинге /  © УНИАН
29 ноября 2004 года, Киев, сторонники Ющенко греют руки у костра под Кабмином
29 ноября 2004 года, Киев, сторонники Ющенко греют руки у костра под Кабмином /  © УНИАН
29 ноября 2004 года, Киев, сторонники Ющенко размахивают флагами возле вылепленного из снега лозунга оппозиции ''ТАК'' под Кабинетом Министров
29 ноября 2004 года, Киев, сторонники Ющенко размахивают флагами возле вылепленного из снега лозунга оппозиции "ТАК" под Кабинетом Министров /  © УНИАН
29 ноября 2004 года, Донецк, знаменитое выступление Людмилы Янукович, давшее миру наколотые апельсины
29 ноября 2004 года, Донецк, знаменитое выступление Людмилы Янукович, давшее миру наколотые апельсины /  © УНИАН
30 ноября 2004, Киев, сторонники Ющенко штурмуют здание Верховной Рады Украины, возмущенные намерением ВР отменить свое предыдущее решение о недоверии ЦИК и признании президентских выборов недействительными
30 ноября 2004, Киев, сторонники Ющенко штурмуют здание Верховной Рады Украины, возмущенные намерением ВР отменить свое предыдущее решение о недоверии ЦИК и признании президентских выборов недействительными /  © УНИАН
30 ноября 2004, Киев, сторонники Ющенко пытаются открыть двери в зал заседаний Верховной Рады
30 ноября 2004, Киев, сторонники Ющенко пытаются открыть двери в зал заседаний Верховной Рады /  © УНИАН
1 декабря 2004 года, Киев, сторонники оппозиции требуют отправить правительство Януковича в отставку
1 декабря 2004 года, Киев, сторонники оппозиции требуют отправить правительство Януковича в отставку /  © УНИАН
3 декабря 2004, Киев, сторонники Ющенко ликуют на Майдане после объявления решения Верховного Суда Украины об отмене решения ЦИК признать Януковича президентом и проведения повторного второго тура выборов
3 декабря 2004, Киев, сторонники Ющенко ликуют на Майдане после объявления решения Верховного Суда Украины об отмене решения ЦИК признать Януковича президентом и проведения повторного второго тура выборов /  © УНИАН
4 декабря 2004, Харьков, депутаты съезда советов стоя слушают Гимн Украины в момент открытия съезда. Съезд обратился к Януковичу и Ющенко с предложением снять свои кандидатуры с повторного голосования
4 декабря 2004, Харьков, депутаты съезда советов стоя слушают Гимн Украины в момент открытия съезда. Съезд обратился к Януковичу и Ющенко с предложением снять свои кандидатуры с повторного голосования /  © УНИАН
5 декабря 2004 года, Киев, посетительница палаточного городка смеется, рассматривая валенок с надписью от руки ''Сделано в США, цена $100''
5 декабря 2004 года, Киев, посетительница палаточного городка смеется, рассматривая валенок с надписью от руки "Сделано в США, цена $100" /  © УНИАН
6 декабря 2004 года, Киев, свадьба на Майдане
6 декабря 2004 года, Киев, свадьба на Майдане /  © УНИАН
8 декабря 2004 года, палаточный городок сторонников Виктора Ющенко на Крещатике
8 декабря 2004 года, палаточный городок сторонников Виктора Ющенко на Крещатике /  © УНИАН
8 декабря 2004, Киев, сторонники Виктора Ющенко слушают прямую трансляцию из зала заседаний Верховной Рады Украины, где были приняты изменения в Конституцию Украины, которые превратили ее в парламентско-президентское государство
8 декабря 2004, Киев, сторонники Виктора Ющенко слушают прямую трансляцию из зала заседаний Верховной Рады Украины, где были приняты изменения в Конституцию Украины, которые превратили ее в парламентско-президентское государство /  © УНИАН
8 декабря 2004 года, Киев, сторонники Виктора Ющенко слушают прямую трансляцию из зала заседаний Верховной Рады Украины, где были приняты изменения в Конституцию Украины, которые превратили ее в парламентско-президентское государство
8 декабря 2004 года, Киев, сторонники Виктора Ющенко слушают прямую трансляцию из зала заседаний Верховной Рады Украины, где были приняты изменения в Конституцию Украины, которые превратили ее в парламентско-президентское государство /  © УНИАН
18 декабря 2004 года, Киев, жители палаточного городка греются у костра на Крещатике
18 декабря 2004 года, Киев, жители палаточного городка греются у костра на Крещатике /  © УНИАН
26 декабря 2004 года, Киев, сторонник Виктора Ющенко на Майдане в ночь после повторных выборов
26 декабря 2004 года, Киев, сторонник Виктора Ющенко на Майдане в ночь после повторных выборов /  © УНИАН
27 декабря 2004 года, Киев, сторонники Ющенко празднуют его победу на президентских выборах
27 декабря 2004 года, Киев, сторонники Ющенко празднуют его победу на президентских выборах /  © УНИАН
27 декабря 2004, Киев, сторонники Ющенко празднуют его победу на президентских выборах
27 декабря 2004, Киев, сторонники Ющенко празднуют его победу на президентских выборах /  © УНИАН
28 декабря 2004 года, Киев, сторонники Ющенко празднуют его победу на президентских выборах
28 декабря 2004 года, Киев, сторонники Ющенко празднуют его победу на президентских выборах /  © УНИАН
1 января 2005 года, Киев, сторонники Виктора Ющенко встречают Новый год на Майдане Независимости
1 января 2005 года, Киев, сторонники Виктора Ющенко встречают Новый год на Майдане Независимости /  © УНИАН
Декабрь 2004 года, Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Петр Порошенко
Декабрь 2004 года, Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Петр Порошенко /  © УНИАН

До 2011 года годовщина Оранжевой революции 2004 года отмечалась на государственном уровне, как День свободы.

Праздник был утвержден указом президента Ющенко в 2005 году и отмечался в Украине ежегодно 22 ноября, в день начала революции.

В декабре 2011 года президент Янукович отменил празднование Дня свободы, объединив его с Днем соборности.

13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы. Этот праздник посвящен двум революциям – Оранжевой и Революции Достоинства.

Как отметил глава государства, "Украина - это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции - наш Майдан 2004 года, который был Праздником Свободы, и Революция 2013, Революция достоинства".

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