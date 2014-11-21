Россия представляет угрозу для всей Европы - глава МИД Грузии

Об этом она сказала в пятницу, 21 ноября, находясь с официальным визитом в Праге, передает Радио Свобода.

"Я убеждена, что Россия сегодня представляет общую угрозу. Она является серьезным вызовом не только для Грузии, но и для европейского континента", - отметила Беручашвили.

По ее мнению, "Россия выступает против международного правового порядка, который долгие годы не нарушался, и против равноправных стран, которые избрали право на собственное развитие".

Тамара Беручашвили подчеркнула, что нынешняя зарубежная политика России угрожает всему восточно-европейскому региону.

"Украина, Молдова или Грузия не являются изолированными случаями. Это является реакцией России на решение тех стран продолжать сближение с Европой", - добавила руководитель дипломатического ведомства Грузии.

Тамара Беручашвиіли находится в Чехии с официальным визитом. 21 ноября встретилась с министром иностранных дел Чехии Любомиіром Заоралеком. Во время переговоров чешский министр заверил,что Чехия поддерживает территориальную целостность и нерушимость государственных границ Грузии.

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Как заявил сенатор-демократ Бен Кардин 18 ноября во время сессии Хельсинской комиссии США, стремление России выходят за пределы ее нынешних границ.

16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Украина, Европейский союз и США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также в вводе войск на восток Украины. Москва эти обвинения отвергает.

Россия также поддерживает самопровозглашенную власть в Южной Осетии и Абхазии, сепаратистских регионах Грузии, а также в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы.