Решение о восстановлении Меджлиса в оккупированном Крыму: суд ООН требует от России отчет

Зеркаль сообщила, что в течение года РФ не сделала ничего для выполнения предписания суда, кроме отговорки "мы принимаем необходимые меры".

Международный Суд ООН просит Российскую Федерацию объяснить, что было сделано для возобновления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook.

"Сегодня Международный Суд ООН обратился к РФ с требованием предоставить ему информацию о выполнении приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса", - заявила Зеркаль.

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"Напомню, что в апреле этого года мы обратились в Суд с просьбой предоставить толкование этого приказа. Это вызвано тем, что в течение года РФ не сделала ничего для выполнения предписания Суда. Единственное, что мы слышали - «мы принимаем необходимые меры», хотя предыдущие меры, определенные судом, требовали неотложной реакции. Такое отношение РФ означает фактическое игнорирование Международного Суда ООН", - подчеркнула дипломат.

"Теперь, в соответствии с запросом, РФ должна объяснить Суду, что было сделано для создания нормальных условий деятельности Меджлиса в Крыму", - заявила она.

Также суд предложил Украине предоставить информацию по этому вопросу.

"Мы проинформируем Суд обо всех усилиях, которые были приложены для реализации приказа суда, как со стороны государства, так и представителями Меджлиса", - заявила Зеркаль.

"Сейчас это процедурные шаги для того, чтобы дать возможность Суду оценить реальное положение дел", - пояснила дипломат.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предохранительных мер.