Украина просит Международный суд ООН разъяснить решение о Меджлисе

Несмотря на решение суда, Россия так и не возобновила деятельность этого представительного органа.

Украина обратилась в Международный суд (МС) ООН с просьбой предоставить разъяснение относительно своего решения обязать Россию возобновить деятельность Меджлиса. Соответствующую ноту передал секретарю МС ООН Филиппу Кувреру посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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В рамках процесса "Украина против России" Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Год назад, МС ООН принял решение о временных мерах, в котором фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар, сообщает ZN.UA. Однако, несмотря на решение суда, Россия так и не возобновила деятельность этого представительного органа. При этом за последний год Украина дважды обращалась к России с требованием отменить свой запрет.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН принял временные меры. Во-первых, суд, не вникая детально в процесс, счел, что имеет право и основание рассматривать дело "Украина против России". Во-вторых, суд пришел к выводу, что "крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми". Поэтому он согласился на введение временных мер против РФ для защиты национальных меньшинств в Крыму и обязал Россию: а) воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса; б) обеспечить ведение обучения на украинском языке.

Для Украины это решение крайне принципиально, поскольку МС ООН обратился с требованием не к двум сторонам, а только к России. Кроме того, в своем решении судьи оперируют не абстрактным термином "этнические группы", а конкретно говорят об украинцах и крымских татарах. Наконец, МС ООН фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар.

В-третьих, МС ООН обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.