Нунсовец подарит своей дочке б/у шарики от регионалов

Депутат от НУ-НС Владимир Арьев намерен подарить антинатовские шарики "регионалов" своей маленькой дочке Ирине.

Об этом Арьев рассказал в комментарии Украинской правде.

По его словам, один шарик ему подарили регионалы "на память", а другой отдалили журналисты, зная, что у него маленький ребенок.

"А я уже Ирине привезу, пусть она ими играется. Она будет счастлива", - сказал Арьев.

Вместе с тем он сказал, что не будет объяснять ребенку, что такое НАТО и что написано на шариках, потому что она еще маленькая для этого.

"Я скажу, что это шарики, которыми взрослые дяди игрались. Она всегда смеялась, когда видела, что происходит в Верховной Раде и говорила, что взрослые дяди с шариками - это так же смешно, как у них на детском празднике", - сказал Арьев.

Он также выразил надежду, что шарики изготовлены с соблюдением всех норм и не повредят ребенку.

"Я думаю, что нормы производства соблюдены, тем более, что изготовлялись эти шарики в Польше, которая является членом НАТО", - сказал Арьев.