Коалиция определила вступление в НАТО целью Украины

Об этом сообщил новоизбранный народный депутат Егор Соболев на своей странице в соцсети.

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"Вступление в НАТО является целью Украины. Это последнее решение политических сил нового парламентского большинства, о котором мы только что договорились в парламенте", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 ноября представители 5 партий подписали коалиционное соглашение. Отметим, что 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что РФ требует 100-процентной гарантии от Украины о невступлении в НАТО. На следующий день, 20 ноября, с официальным заявлением по этому поводу выступило министерство иностранных дел РФ и потребовало гарантий, что после отказа Украины от внеблокового статуса она не вступит в Альянс. В свою очередь в НАТО ответили, что Россия должна уважать суверенные решения Украины.