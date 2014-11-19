У Путина требуют 100%-ной гарантии, что никто не думает о членстве Украины в НАТО
Россия нуждается в получении "стопроцентной гарантии того, что ни одна страна не думает о том, чтобы Украина вступила в НАТО"
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской телерадиокорпорации ВВС, пишет РИА Новости.
По словам Пескова, постепенное размещение сил альянса ближе к границе с РФ сделало Москву "беспокойной".
Он подчеркнул, что своими действиями НАТО "пыталось нарушить… баланс сил".
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В связи с ситуацией вокруг Украины НАТО приняла ряд мер, которые альянс объясняет необходимостью обеспечить безопасность стран-участниц.
Были усилены миссии воздушного патрулирования стран Прибалтики, самолеты с радиолокационным оборудованием совершают регулярные полеты над Польшей и Румынией, введены дополнительные корабли НАТО в Балтийское и Средиземное моря.
Кроме того, альянс заявил об увеличении постоянного присутствия персонала, расширении программы учений, укреплении системы раннего оповещения.