В проект соглашения коалиции включат пункт о вступлении Украины в НАТО - Тымчук

Кандидаты в народные депутаты решили внести в проект коалиционного соглашения пункт о вступлении Украины в НАТО.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Действительно, есть решение внести в проект соглашения декларацию о возврате курса Украины на евроатлантическую интеграцию, как это было до Януковича (как помним, впервые такой курс был заявлен еще во времена Кучмы). Однако мы не сосредотачиваемся сегодня на этом постулате. Уже потому, что вступление в НАТО - это не дело двух-трех месяцев, тогда как проблему форсированного укрепления обороноспособности страны нужно было решать вчера, и именно на этом сконцентрировано наше внимание", - пишет он.

Эксперт также отметил, что основные направления в согласованных позициях – срочная разработка и принятие стратегических документов, экстренное реформирование всей сферы национальной безопасности и обороны, исходя из главной цели – адекватно ответить на агрессию против Украины.