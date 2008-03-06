Фракции парламента подписали Протокол взаимопонимания

Сегодня в Верховной Раде подписан Протокол взаимопонимания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после открытия пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что лидерами фракций высказываются некоторые замечания к протоколу взамопонимания.

В то же время, по его словам, протокол вступает в силу после принятия постановления относительно НАТО.

А.ЯЦЕНЮК также положительно оценил тот факт, что ВР возобновила свою работу.

«Это, наконец, состоялось», - сказал он.