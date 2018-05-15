Россия должна "серьезно отнестись" к предложениям Запада о миротворцах на Донбассе – Волкер

США готовы продолжать оказывать давление на РФ, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация должна серьезно отнестись к предложениям США, Франции и Германии по размещению миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Об этом Волкер сказал на брифинге в Славянске, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".

"Я провел четыре встречи с моими российскими собеседниками в течение последних 8 месяцев, и мы готовы встретиться в любой момент. Мы хотим видеть возвращение мира на Донбасс, мы хотим видеть, как люди возвращаются к своей нормальной жизни. Это трагедия видеть, как этот конфликт продолжается и затрагивает местное население", - сказал Волкер.

При этом он отметил, что, по словам представителей России, они хотят достичь своих целей по "защите русскоязычного населения".

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"Наиболее важное дело, которое Россия может сделать для помощи этому населению, заключается в выводе сил, создании возможности, чтобы территория снова стала мирной и было восстановлено нормальное управление в регионе как части Украины", - сказал Волкер.

Также его попросили прокомментировать информацию о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков может быть отозван из процесса переговоров по ситуации на Донбассе.

"У нас не было никаких официальных контактов с российским правительством по этому поводу. Он был назначен российским представителем для переговоров в течение последнего года, и конечно, я встретился с ним четыре раза. То, чего мы хотим от России, заключается в том, чтобы она серьезно отнеслась к предложениям, которые были сделаны по введению миротворческих сил под эгидой ООН", - сказал Волкер.

Он уточнил, что миротворческая миссия ООН должна обеспечить мир на Донбассе, обеспечить безопасность и создать условия, при которых Минские соглашения будут полностью реализованы.

"Когда Россия будет готова разговаривать об этом - мы готовы будем встретиться, и эта встреча может быть с господином Сурковым, с которым я встречался много раз, или с кем-то, кого Россия назначит", - заявил спецпредставитель США и отметил, что "важно держать двери открытыми для урегулирования".

Также он напомнил о различиях в предложениях России и стран Запада относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Российское предложение, сделанное в прошлом году в сентябре, очень отличается от того, что мы предложили. Предложение России о размещении миротворцев или сил защиты ООН только вдоль линии соприкосновения только разделит территорию", - заявил Волкер.

"Альтернатива, которую Соединенные Штаты, Франция и Германия предложили и сформулировали для России, заключается в том, чтобы миротворческая сила по мандату ООН была бы ответственной за безопасность на всей территории (Донбасса), и в том числе включала контроль над украинской стороной украинско-российской международно признанной границы", - подчеркнул Волкер.

"Я считаю, что, если это удастся осуществить, мы бы создали условия для достижения мира, в которых местные выборы могут быть проведены, закон об амнистии для тех, кто совершил преступления во время конфликта, может быть принят, и при которых особый статус для востока Украина наконец вступит в силу, что удовлетворит требования Минских соглашений", - заявил Волкер.

"И когда эти условия будут выполнены, это станет механизмом для возвращения территории в Украину. Мы остаемся готовыми двигаться дальше с таким решением, и в то же время мы остаемся готовыми сохранять силу санкций, помогать Украине экономически, помогать Украине защищать себя и продолжать оказывать давление на Россию для этой долгосрочной стратегии, чтобы увидеть наконец достижение Украиной успеха", - сказал Волкер.