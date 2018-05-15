Россия должна "серьезно отнестись" к предложениям Запада о миротворцах на Донбассе – Волкер
Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация должна серьезно отнестись к предложениям США, Франции и Германии по размещению миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбассе.
Об этом Волкер сказал на брифинге в Славянске, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".
"Я провел четыре встречи с моими российскими собеседниками в течение последних 8 месяцев, и мы готовы встретиться в любой момент. Мы хотим видеть возвращение мира на Донбасс, мы хотим видеть, как люди возвращаются к своей нормальной жизни. Это трагедия видеть, как этот конфликт продолжается и затрагивает местное население", - сказал Волкер.
При этом он отметил, что, по словам представителей России, они хотят достичь своих целей по "защите русскоязычного населения".
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"Наиболее важное дело, которое Россия может сделать для помощи этому населению, заключается в выводе сил, создании возможности, чтобы территория снова стала мирной и было восстановлено нормальное управление в регионе как части Украины", - сказал Волкер.
Также его попросили прокомментировать информацию о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков может быть отозван из процесса переговоров по ситуации на Донбассе.
"У нас не было никаких официальных контактов с российским правительством по этому поводу. Он был назначен российским представителем для переговоров в течение последнего года, и конечно, я встретился с ним четыре раза. То, чего мы хотим от России, заключается в том, чтобы она серьезно отнеслась к предложениям, которые были сделаны по введению миротворческих сил под эгидой ООН", - сказал Волкер.
Он уточнил, что миротворческая миссия ООН должна обеспечить мир на Донбассе, обеспечить безопасность и создать условия, при которых Минские соглашения будут полностью реализованы.
"Когда Россия будет готова разговаривать об этом - мы готовы будем встретиться, и эта встреча может быть с господином Сурковым, с которым я встречался много раз, или с кем-то, кого Россия назначит", - заявил спецпредставитель США и отметил, что "важно держать двери открытыми для урегулирования".
Также он напомнил о различиях в предложениях России и стран Запада относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.
"Российское предложение, сделанное в прошлом году в сентябре, очень отличается от того, что мы предложили. Предложение России о размещении миротворцев или сил защиты ООН только вдоль линии соприкосновения только разделит территорию", - заявил Волкер.
"Альтернатива, которую Соединенные Штаты, Франция и Германия предложили и сформулировали для России, заключается в том, чтобы миротворческая сила по мандату ООН была бы ответственной за безопасность на всей территории (Донбасса), и в том числе включала контроль над украинской стороной украинско-российской международно признанной границы", - подчеркнул Волкер.
"Я считаю, что, если это удастся осуществить, мы бы создали условия для достижения мира, в которых местные выборы могут быть проведены, закон об амнистии для тех, кто совершил преступления во время конфликта, может быть принят, и при которых особый статус для востока Украина наконец вступит в силу, что удовлетворит требования Минских соглашений", - заявил Волкер.
"И когда эти условия будут выполнены, это станет механизмом для возвращения территории в Украину. Мы остаемся готовыми двигаться дальше с таким решением, и в то же время мы остаемся готовыми сохранять силу санкций, помогать Украине экономически, помогать Украине защищать себя и продолжать оказывать давление на Россию для этой долгосрочной стратегии, чтобы увидеть наконец достижение Украиной успеха", - сказал Волкер.