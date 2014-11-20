Часть пленных солдат перешла на сторону боевиков - Рубан

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан.

"Всего по уточненному списку 650 - чуть больше человек. Надо понимать, что в этом списке есть люди, которые перешли на сторону "ЛНР" и "ДНР", и мы их еще также оставляем в списке пленных. Министр обороны "ДНР" сказал о предстоящем обмене 40 на 40, после этого будет затишье и выдвинуты какие-то другие новые условия", - отметил Рубан.

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Как сообщил ранее Рубан, всего удалось освободить чуть более 500 человек.

"Точных цифр по людям, которых не отдадут или попытаются не отдать, нет. Заявлено, что не будут отдавать бойцов добровольческого батальона "Донбасс", заявлено про "Айдар". Есть люди, перемещенные через границу, и удерживаемые в РФ. Есть люди, которые испугались и добровольно, якобы под давлением, перешли на сторону "ДНР". Они также числятся как невозвратные", - добавил он.

Отметим, ранее сообщалось, что, по данным СБУ, в плену у боевиков находится 333 военных, 41 доброволец и 2 журналиста.