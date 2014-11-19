Порошенко во время визита в Кишинев планируют вручить высшую государственную награду
19:06, 19 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко завтра в Молдове вместе с президентом Польши Брониславом Коморовским получат высшие государственные награды Молдовы - "Орден республики".
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом говорится в программе визита главы Польского государства, которой располагает УНИАН.
Ордена главам Польши и Украины планируется вручить после запланированной на 10.35 (местного времени) совместной пресс-конференции с участием президента Молдовы.
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Порошенко и Коморовский в ходе своего визита планируют также встретиться с главами парламента и правительства Молдовы и принять участие в переговорах в расширенном составе.
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