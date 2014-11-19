Порошенко во время визита в Кишинев планируют вручить высшую государственную награду

Об этом говорится в программе визита главы Польского государства, которой располагает УНИАН.

Ордена главам Польши и Украины планируется вручить после запланированной на 10.35 (местного времени) совместной пресс-конференции с участием президента Молдовы.

Читайте такжеМолдова построит газопровод из Румынии и СПГ-терминал, "убегая" от "Газпрома"

Порошенко и Коморовский в ходе своего визита планируют также встретиться с главами парламента и правительства Молдовы и принять участие в переговорах в расширенном составе.