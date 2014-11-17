Коморовский призвал в Праге к солидарности с Украиной

Как передает РАР, об этом он сказал во время торжеств по случаю 25-й годовщины Бархатной революции, которая привела к свержению коммунистического режима в Чехословакии.

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"Они нуждаются в солидарности людей свободного мира, нас, кто помнит жизнь в стране без свободы", - сказал президент Польши, который сегодня принимает участие в этих торжествах вместе с президентами Словакии, Германии и Венгрии.

"Я помню те дни, когда мы, люди польской "Солидарности" (независимое профсоюзное движение, которое привело к свержению коммунистического режима в Польше в 1989 году), радовались тому, что в Праге началось, что великий народ сделал шаг в направлении свободы", - отметил Коморовский во время торжественного открытия мемориальной доски в честь 25-летия Бархатной революции на территории пражского университета, где начались акции протеста.

Он также отметил, что настоящая дружба между людьми, государствами и народами появляется тогда, "когда трудно и опасно и когда вместе надо идти против течения".

"Нашей солидарности людей, которые радуются свободе, заслуживают те, кто за эту свободу борется", - подчеркнул Коморовский.