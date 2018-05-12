Порошенко утвердил усовершенствование выплаты пособий в случае гибели иностранцев из ВСУ

11:16, 12 мая 2018
Политика
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Президент подписал закон об усилении соцзащиты иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в армии по контракту / фото Минобороны Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменения в статью 214 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно совершенствования отдельных вопросов выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, целью закона является повышение уровня социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

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Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в украинской армии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 19 апреля.

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Теги: #ВСУ#иностранцы#украинские военные#Петр Порошенко