ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы - Порошенко

Украинская армия сейчас занимает восьмое место в рейтинге самых эффективных армий.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Вооруженные силы Украины с восьмым местом в рейтинге самых эффективных армий Европы.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.

По словам главы государства, украинская армия сейчас занимает восьмое место в рейтинге самых эффективных армий.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия - самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее директор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что Украина должна реструктурировать Вооруженные силы (ВСУ) в соответствии со стандартами НАТО и завершить комплексные реформы.