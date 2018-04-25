ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы - Порошенко
21:49, 25 апреля 2018Политика
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Украинская армия сейчас занимает восьмое место в рейтинге самых эффективных армий.
ВСУ заняло 8 место среди сильнейших армий Европы / фото Министерство обороны Украины
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Вооруженные силы Украины с восьмым местом в рейтинге самых эффективных армий Европы.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.
По словам главы государства, украинская армия сейчас занимает восьмое место в рейтинге самых эффективных армий.
"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия - самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", - отметил Порошенко.
Напомним, ранее директор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что Украина должна реструктурировать Вооруженные силы (ВСУ) в соответствии со стандартами НАТО и завершить комплексные реформы.
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