Жилье для депутатов планируют строить в элитном районе Киева

Соответствующий проект решения об утверждении проекта землеустройства размещен на сайте Киевской городской госадминистрации, пишут "Наші гроші".

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Как пишет издание, речь идет о земельном участке по ул. Глыбочицкой, 79-97 между Лукьяновкой и Подолом. Площадь участка составляет 0,5243 га, предоставлять его управлению собираются в постоянное пользование. Для этого землю заберут из коммунальной собственности территориальной общины Киева - и передадут в государственную собственность.