Тимошенко с «большим удовольствием» будет встречать и провожать Ющенко

Как сообщила во время вчерашней пресс-конференции премьер-министр Юлия Тимошенко, она всегда с большим удовольствием провожает Виктора Андреевича из Украины, и встречать будет также с большим удовольствием.

Так премьер прокомментировала новый указ Президента Украины Виктора Ющенко.

Напомним, согласно закону премьер-министр обязан встречать Президента во время его возвращений домой.

КП в Украине