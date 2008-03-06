Тимошенко с «большим удовольствием» будет встречать и провожать Ющенко

09:40, 06 марта 2008
Политика
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Что думает премьер о новом указе

Как сообщила во время вчерашней пресс-конференции премьер-министр Юлия Тимошенко, она всегда с большим удовольствием провожает Виктора Андреевича из Украины, и встречать будет также с большим удовольствием.

Так премьер прокомментировала  новый указ Президента Украины Виктора Ющенко.

Напомним, согласно закону премьер-министр обязан встречать Президента во время его возвращений домой.

КП в Украине

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