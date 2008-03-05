Ющенко обязал Тимошенко провожать и встречать его в аэропортах

Президент Украины Виктор Ющенко своим указом № 192/2008 от 3 марта обязал премьер-министра Юлию Тимошенко провожать и встречать его в аэропортах или на вокзале в случае осуществления Президентом государственного, официального или рабочего визита за границу. А также в случае рабочих поездок по Украине.

В случае отсутствия Тимошенко такая функция возлагается на первого вице-премьера Александра Турчинова. Также в состав “официальных участников проводов и встречи” Ющенко ввел спикера Верховной Рады Арсения Яценюка (в случае его отсутствия обязанность Яценюка полагается на первого вице-спикера, в настоящее время не существующего).

Кроме Тимошенко и Яценюка провожать и встречать главу государства Ющенко обязал Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису Богатыреву, министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, министра обороны Украины Юрия Еханурова, генпрокурора Александра Медведько, главы СБУ Валентина Наливайченко, главы Государственной пограничной службы Украины, главы Государственной таможенной службы Украины, главы Киевской городской государственной администрации, главы Киевской областной государственной администрации, руководителя Государственного управления делами и начальника Управления государственной охраны Украины.

Протокольный состав тех, кто должен встречать и провожать председателя Верховной Рады, значительно более скромный: первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (в случае отсутствия - заместитель Председателя Верховной Рады Украины), первый вице-премьер-министр Украины (в случае отсутствия - вице-премьер-министр Украины), первый заместитель Министра иностранных дел Украины, руководитель аппарата Верховной Рады Украины.

Что качается визитов Тимошенко, Президент решил обойтись еще более демократическим составом. Присутствовать при отъезде и приезде премьер-министра обязаны лишь первый вице-премьер-министр Украины (в случае отсутствия - вице-премьер-министр Украины), министр Кабинета Министров Украины и первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

Как следует из подписи под так называемым “дополнением №1” к указу Президента, эти перечни составлял глава Секретариата Президента Виктор Балога.

Текст указа опубликован на сайте Верховной Рады.