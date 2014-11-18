МИД: Россия полностью потеряла доверие международного сообщества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис на брифинге.

“Отрицая свою причастность к очевидным нарушениям международного права, Россия полностью потеряла всякое доверие со стороны международного сообщества, оказалась в тотальной изоляции, что ярко продемонстрировал саммит «Большой двадцатки» в Брисбене”, - сказал Перебийнис.

В связи с отдельными заявлениями, которые звучат со стороны российских должностных лиц, о якобы наступательных планах сил антитеррористической операции, МИД Украины не исключает, что это может делаться для использования возможных провокаций с целью дальнейших агрессивных действий российских и террористических войск.

“Поэтому на всякий случай хотел бы еще раз четко заявить, что никаких наступательных операций силы АТО не планируют, однако они будут готовы дать надлежащий отпор тем, кто попытается нас атаковать”, - сказал Перебийнис.

Читайте такжеВласть не планирует отвоевывать Донбасс, а ищет политическое решение - КлимкинОн также отметил, что, несмотря на обострение ситуации в зоне АТО, Украина исходит из приоритетности мирного разрешения конфликта и надеется на определенную реализацию мирного плана президента Украины, а также остается преданной Минским договоренностям.

“Наши дипломатические и политические усилия сосредоточены, в том числе на том, чтобы заставить Россию вернуться в русло практической имплементации этих договоренностей”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 15-16 ноября на саммите лидеров группы стран G20 в австралийском Брисбене действия Путина в отношении Украины критиковали президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Австралии Тони Эбботт, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. А премьер Канады Стивен Харпер сказал Путину прямо: "Убирайтесь вон из Украины!".

16 ноября Путин досрочно покинул саммит G20, пояснив, что оставил мероприятие, потому что ему далеко лететь в Россию и еще надо поспать.