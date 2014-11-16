Австралия требует от России сотрудничать со следствием по делу о "Боинге"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после завершения саммита лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), который состоялся в австралийском Брисбене.

Эбботт отметил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным существуют разногласия.

"Я требую, чтобы Россия в полной мере сотрудничала со следствием, криминальным следствием относительно сбитого самолета MH17 - одного из наиболее жестоких преступлений недавнего времени", - заявил Эбботт.

Вместе с тем он сообщил, что имел с Путиным очень обстоятельный разговор по поводу трагедии с малазийским самолетом. Кроме того, он отметил, что другие лидеры имели также очень обстоятельные разговоры с российским президентом в последние 24 часа по поводу ситуации в Украине.

Читайте такжеКэмерон: на саммите G20 Путин получил ясный сигнал относительно УкраиныПремьер Австралии объяснил, что встречи, наподобие конференции "Большой двадцатки", являются очень важными, потому что это дает мировым лидерам возможность откровенно поговорить друг с другом. "Это дает им возможность, чего в других условиях может не быть, по-другому выразить конструктивно свои отличия", - отметил Эбботт.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира, были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.