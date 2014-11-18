В Минобороны взяли на работу волонтеров

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Facebook.

"Первые 9 волонтеров начинают официально работать в Минобороны. Наконец авгиевы конюшни коррупционного вещевого обеспечения солдат будут разгребать", - написал он.

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"Также волонтеры будут менять медицинскую доктрину армии", - добавил Цеголко.

Ранее в Украине создали общественную организацию "Ассоциация народных волонтеров Украины". Туда вошли зарегистрированные волонтерские организации, которые регулярно оказывают помощь военным и гражданским лицам в зоне АТО, а также ветеранам АТО и их семьям.