В Минобороны взяли на работу волонтеров
14:30, 18 ноября 2014Политика
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Первые девять волонтеров будут заниматься вещевым обеспечением солдат и менять медицинскую доктрину армии.
Волонтеры будут менять медицинскую доктрину армии / mil.gov.ua
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Facebook.
"Первые 9 волонтеров начинают официально работать в Минобороны. Наконец авгиевы конюшни коррупционного вещевого обеспечения солдат будут разгребать", - написал он.
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"Также волонтеры будут менять медицинскую доктрину армии", - добавил Цеголко.
Ранее в Украине создали общественную организацию "Ассоциация народных волонтеров Украины". Туда вошли зарегистрированные волонтерские организации, которые регулярно оказывают помощь военным и гражданским лицам в зоне АТО, а также ветеранам АТО и их семьям.
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