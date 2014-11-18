Правозащитница: 20 или более украинских военных незаконно удерживают в СИЗО Москвы (список)

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.TV.

По словам Васильевой, военных обвиняют в якобы незаконном пересечении границы. Некоторое время они находились в Ростовском СИЗО, затем были переведены в Москву.

Она также привела список фамилий пленных боевиками и российскими военными украинских силовиков, которые находятся в Москве (язык оригинала - ред.) : "Галич, Вленовский, Васильковский, Кимоть, Ярич, Назаренко, Куренной, Марухняк, Чип, Тичмук, Солонник, Цибин, Мирошниченко, Баранов, Маханько, Демьянник, Якименко, Моисеенко, Ревенчук, Тимощук (под вопросом), Бойко (под вопросом)".

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По словам правозащитницы, по другим спискам пленных украинских военных она уже начала работать с родственниками.

Напомним, по подсчетам активистов, по состоянию на 15 ноября в плену боевиков оставались более 700 украинцев.