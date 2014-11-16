В плену у боевиков остаются более 700 украинцев (полный список)
18:16, 16 ноября 2014Политика
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Активисты подсчитали количество украинцев, которые остаются в плену боевиков на Донбассе.
REUTERS
Об этом говорится на Facebook-странице Центра гуманитарной помощи по освобождению пленных и заложников в зоне АТО под руководством Владимира Рубана.
По уточненным данным ОО "Офицерский корпус", по состоянию на 15 ноября в плену боевиков 703 гражданина Украины.
Читайте такжеЕще 4 военных освободили из плена боевиковОднако, как отметили в сообщении, в обнародованном списке могут быть некоторые неточности.
Ранее, 8 ноября, Рубан заявил, что в плену у боевиков остаются от 400 до 500 украинских военных.
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