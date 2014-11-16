В плену у боевиков остаются более 700 украинцев (полный список)

Об этом говорится на Facebook-странице Центра гуманитарной помощи по освобождению пленных и заложников в зоне АТО под руководством Владимира Рубана.

По уточненным данным ОО "Офицерский корпус", по состоянию на 15 ноября в плену боевиков 703 гражданина Украины.

Читайте такжеЕще 4 военных освободили из плена боевиковОднако, как отметили в сообщении, в обнародованном списке могут быть некоторые неточности.

Ранее, 8 ноября, Рубан заявил, что в плену у боевиков остаются от 400 до 500 украинских военных.