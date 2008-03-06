НУ-НС и БЮТ согласовали проект постановления о вступлении Украины в НАТО

Совет коалиции демократических сил согласовал проект постановления относительно вступления Украины в НАТО. Об этом "Украинской правде" сообщили участники заседания.

Проект постановления будет предложено принять на заседании парламента в четверг для разблокирования его работы.

По словам собеседников "УП", настоящий документ также был поддержан Партией регионов 29 февраля.

Проект постановления, согласованный между фракциями "Наша Украина – Народная Самооборона" и Блока Юлии Тимошенко, звучит так:

“Рассмотрев вопрос относительно нынешнего состояния и перспектив взаимоотношений с НАТО, ввиду требований законодательства Украины в сфере национальной безопасности, а также достигнутых политических договоренностей по этому вопросу, Верховная Рада Украины постановляет:

1. Окончательное решение о вступлении в НАТО принимается лишь по результатам всеукраинского референдума, который может проводиться по народной инициативе в соответствии с законом о всеукраинском референдуме.

2. Председателю Верховной Рады сообщить генсеку НАТО об этом решении парламента Украины”.

Ранее лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО выступал против редакции постановления похожего содержания.