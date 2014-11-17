В Антраците пьяные боевики после бани устроили охоту на мирных жителей
20:34, 17 ноября 2014Политика
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14 ноября в Антраците после отдыха в бане боевики устроили пьяный дебош со стрельбой по мирным жителям.
REUTERS
Как сообщили корреспонденту infomator.lg.ua очевидцы, в состоянии алкогольного опьянения так называемые «казаки» вышли из бани и открыли хаотичный огонь из стрелкового оружия.
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В частности, под обстрел пьяных боевиков попали жители Антрацита на остановке общественного транспорта. В результате пострадали два человека: мужчина получил легкие ранения, а девушка 17 лет была отправлена в реанимацию.
Напомним, в Луганской области от осколочных ранений и случайных пуль пострадали три человека, один смертельно.
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