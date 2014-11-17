Порошенко назначил Райнина заместителем главы АП

Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Райнина заместителем главы Администрации президента Украины.

Соответствующий указ под №882/2014 размещен на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко назначил заместителей Гелетея ***Райнин в марте 2014 года был назначен и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации, в апреле 2014 года - первым заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации.

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