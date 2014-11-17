Порошенко назначил Райнина заместителем главы АП
20:09, 17 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Райнина заместителем главы Администрации президента Украины.
Игорь Райнин / slk.kh.ua
Соответствующий указ под №882/2014 размещен на сайте главы государства.
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***Райнин в марте 2014 года был назначен и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации, в апреле 2014 года - первым заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации.
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