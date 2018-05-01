Найем заявил, что избивший его мужчина сбежал из Украины в Баку

Также Найем обратил внимание, что полиция до сих пор не обнаружил автомобиль BMW, на котором приехал этот человек.

Четвертый участник группы, напавшей на народного депутата Украины Мустафу Найема, и который наносил удары, сбежал из Украины в Баку.

Об этом на своей странице в Facebook написал сообщил сам народный депутат.

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"Самое странное происходит с четвертым участником происшествия, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и судя по всему был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он...скрылся и успел УЛЕТЕТЬ в Баку рейсом из Борисполя", - написал он.

Также Найем обратил внимание, что полиция до сих пор не обнаружила автомобиль BMW, на котором приехал этот человек.

"Автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором он приехал, операция "перехват" почему-то не зафиксировала и она до сих пор не найдена, хотя все происходило в одно и то же время и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет и оно не запрашивалось. Помимо этого сам автомобиль был обьявлен в розыск с большим опозданием", - пишет Найем.

Нардеп также добавил, что изначально нападавшим инкриминировалась статья "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", но позже им предъявили обвинения в хулиганстве. По его словам "эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек".

Также Найем сообщил, что до сих пор следствие не назначило судмедэкспертизу.

"Без этих обращений и экспертиз (привет знаменитой поправке в УПК) материалы для передачи дела в суд будут неполными. При этом нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня были на рабочем месте", - сообщил нардеп.

Напомним, инцидент с участием депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема в центре Киева произошел вечером 30 апреля.

Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал «Мерседес», началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Для розыска автомобилей правоохранители ввели план «перехват», и вскоре разыскиваемый «Мерседес» нашли, а неподалёку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Личность еще одного участника конфликта - водителя BMW - полиция установила, но его пока не удалось найти.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что напавшие на Найема – студенты Киевского национального университета, чеченцы по национальности.