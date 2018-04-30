В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема (фото, видео)

Народный депутат Мустафа Найем якобы не хотел нарушать ПДД, именно потому не пропустил водителя на Mercedes.

В Киеве, возле Бессарабского рынка, избили народного депутата Мустафу Найема.

Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, БМВ, водитель которой также нанес удары Мустафе Найему, передает Цензор.НЕТ.

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По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента. На месте работают медики и полиция.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехвата. Сейчас их привезли на место события.

По предварительным данным, народный депутат не хотел нарушать ПДД, именно потому не пропустил водителя на Mercedes, который собирался поехать на запрещающий знак. Из-за чего и начался конфликт.

"В целом ничего экстраординарного. "Кубик" на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попытался подрезать", - прокомментировал инцидент нардеп на своей странице в Facebook.

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По словам Найема, впоследствии началась перепалка, после чего он вызвал 102.

"Водитель и пассажир "кубика" поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - рассказал о конфликте депутат.

Глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил "Громадському" факт нападения на депутата. По его словам, подозреваемые сначала скрылись с места инцидента, однако полиция их задержала.

"В целом четверо задержанных. Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следователи, но похоже, что это хулиганские действия", — сказал Зозуля.

Как сообщал УНИАН, в марте в столице на улице Половецкой на Татарке избили народного депутата Юрия Левченко.