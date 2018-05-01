Полиция ищет ударившего нардепа Найема мужчину

Сейчас трех участников нападения на народного депутата Мустафу Найема задержали, еще одного разыскивают.

Полиция открыла два уголовных производства по факту избиения вчера в центре Киева народного депутата Мустафы Найема.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

После инцидента следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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В то же время в видеокомментарии начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко отметил, что после осмотра депутата врачами полиция открыла еще одно уголовное производство - по ст.122 «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» УК.

«После того, как народный депутат прошел осмотр в больнице, были установлены телесные повреждения, дополнительно было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.122 - умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести», - сказал он.

По данным полиции, инцидент произошел на Бессарабской площади. В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил сам Найем и сообщил, что между ним и неизвестными возник конфликт.

«Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал «Мерседес», началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись», - сообщили в полиции.

Для розыска автомобилей правоохранители ввели план «перехват», и вскоре разыскиваемый «Мерседес» нашли, а неподалёку задержали трех человек, участвовавших в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил депутата, разыскивают.

Как отметил начальник столичного главка, задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Следователи направят в суд ходатайство для избрания им меры пресечения.

Личность еще одного участника конфликта - водителя BMW - полиция установила, но его пока не удалось найти.

«Еще один активный участник хулиганских действий - все его данные установлены, полиция его разыскивает, он будет задержан и также привлечен к уголовной ответственности. Если в течение сегодняшнего дня не найдут, он будет объявлен в государственный розыск», - рассказал Крищенко.