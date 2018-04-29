Москаль: у России не вышло создать на Закарпатье «второй Крым»

Глава Закарпатской ОГА отметил, что у ФСБ не получается «подогреть» в регионе тему венгерского сепаратизма.

На Закарпатье нет ни антиукраинских, ни антивенгерских настроений, хотя российские спецслужбы пытались разжечь их.

Такое заявление в комментарии «Крым. Реалии» сделал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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«Вот скажите, как одновременно почти все крупнейшие телеканалы послали съемочные группы в Закарпатье, чтобы те показывали, что там никто якобы не знает украинского языка. Что, мол, в Берегово не могут заказать себе даже кофе. В Берегово ‒ 50% венгров, а 50% люди других национальностей. Как там может быть, что никто не говорит на украинском?!», - указал чиновник.

Москаль отметил, что у Украины есть два прямых договора с Венгрией. Украинская сторона позволяет венгерской громаде использовать двуязычные названия, вести обучение на своем языке и ставить памятники.

«Если мы хотим идти в Европу и НАТО, то мы должны исповедовать те ценности, а защита национальных меньшинств для Европы ‒ это святое. Титульные нации ‒ в Украине украинцы, в Венгрии – венгры, в Польше – поляки, ‒ обязаны гарантировать права национальных меньшинств», - отметил он.

В то же время, Москаль напомнил, что венгры в Украине составляют 0,04% от всего населения, и компактно проживают только на Закарпатье, а значит «погоды» в стране не делают.

«Поэтому, еще раз говорю, это спровоцированный интерес и надуманная проблема. Это ФСБ России «подогревает» эту тему, но у них ничего не получается. Так называемый «вопрос русинов» ‒ посмотрите, где он? После того, как тот, кому инструкции давал Сурков, сбежал в Москву ‒ все затихло», - констатировал он.

По мнению чиновника, после провала с русинами ФСБ решила попробовать действовать через венгров.

«Но, что бы здесь не было ‒ здесь второго Крыма не будет. Все, что Россия здесь задумывала, ‒ она все проиграла. Закарпатье – многоэтничный регион, здесь много всего намешано. Люди на самом деле, хотят покоя, а не войны», – констатировал глава Закарпатской ОГА.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину "прекратить фейковою пропаганду" о влиянии третьей стороны на венгерскую политику в отношении Киева.

Он повторил свое заявление о том, что Украина якобы нарушает международное право и права венгерского меньшинства. "У нас есть 150 тыся венгров в Закарпатье и мы всегда будем стоять на их стороне, и сейчас украинское правительство нарушает их права и свои международные обязательства", - заявил министр.

Он также снова назвал украинский образовательный закон "ножом в спину" Венгрии.