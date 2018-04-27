Глава МИД Венгрии призвал Украину "прекратить фейкову пропаганду"

Сийярто повторил свое заявление о том, что Украина якобы нарушает международное право и права венгерского меньшинства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину "прекратить фейковою пропаганду" о влиянии третьей стороны на венгерскую политику в отношении Киева.

Об этом он заявил в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Я должен отбросить пропаганду украинского государства, их заявления о том, что наша политика продиктована кем-то другим. Я говорю этому нет" - заявил Сийярто.

Читайте такжеУкраина и Болгария договорились о языковой статье закона об образовании

Он повторил свое заявление о том, что Украина якобы нарушает международное право и права венгерского меньшинства.

"В нас есть 150 тыся венгров в Закарпатье и мы всегда будем стоять на их стороне, и сейчас украинское правительство нарушает их права и свои международные обязательства", - заявил министр.

Он снова назвал образовательный закон украинским "ножом в спину" Венгрии.

"Я исключаю, категорически отвергаю то, что наши действия диктует третья сторона. Я призываю наших украинских друзей прекратить фейковую пропаганду", - заявил Сийярто.

Напомним, ранее заседание Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле была заблокирована Венгрией.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.