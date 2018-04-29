Глава Минобороны: поднятие украинского флага на Черноморском флоте 100 лет тому - символ борьбы за независимость

14:28, 29 апреля 2018
Политика
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Степан Полторак / REUTERS

Поднятие украинского флага на Черноморском флоте, которое состоялось 100 лет тому назад, является символом борьбы за независимость Украины.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook.

«Сегодня празднуем 100-летие с момента поднятия украинских флагов на Черноморском флоте. Именно в этот день, в Севастополе, в 1918 году весь Черноморский флот был провозглашен флотом УНР и издан приказ торжественно поднять украинские флаги. Решение было выполнено абсолютным большинством кораблей Черноморского флота», - написал он.

«Этот день - настоящий символ борьбы за независимость и самостоятельность нашей страны», - добавил Полторак.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе ВМС ВСУ торжественно отмечают 100-летие поднятия флага Украины на кораблях Черноморского флота.

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Теги: #черноморский флот#Степан Полторак