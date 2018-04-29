Порошенко и Гройсман поздравили украинских моряков с 100-летием основания ВМФ Украины

Руководители государства напомнили об историческом событии, когда 29 апреля 1918 года весь Черноморский флот в Севастополе перешел в подчинение Украинской Народной Республики.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских моряков с 100-летием со времени основания Военно-морского флота Украины.

«29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания Военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В свою очередь Гройсман напомнил, что весь Черноморский флот перешел 29 апреля 1918 года в подчинение Украинской Народной Республики. Такое решение приняли на совещании делегатов корабельных команд и почти на всех кораблях торжественно был поднят украинский флаг.

«Мы отмечаем эту символическую дату как день начала государственного Военно-морского флота Украины», - цитирует премьера правительственная пресс-служба.

«Несмотря на то, что украинская национальная революция и государственность были подавлены нашествием большевистских войск, историческое значение факта основания Украинским государством Военно-морского флота является уникальным и дальновидным. Это означает, что Украина как суверенное и независимое государство всегда будет морской державой со своими Военно-морскими силами и флотскими традициями, которые в нашей истории уходят корнями еще во времена княжеской и казацко-гетманской эпохи», - отметил Гройсман.

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По его словам, беспрецедентный урон украинскому Военно-морскому флоту был нанесен во время позорной кампании по оккупации Крымского полуострова российскими войсками без опознавательных знаков.

«И этот акт коварного нападения, который подробно разрабатывался на высшем уровне руководства Российской Федерации, в новейшей истории Европы напоминает лишь коварное нападение гитлеровских войск на Польшу в 1939 году. Моральное давление, шантаж, угрозы расстрелами, похищение украинских офицеров и запугивание их семей, блокирование наших кораблей и их команд, штурмы воинских частей на полуострове - это далеко не все методы государства-террориста, которое бросило вызов нашей государственности. В результате крымского кризиса украинский флот потерял ряд кораблей, основные военно-морские базы и инфраструктуру», - констатировал премьер.

В то же время, отметил он, в те тревожные дни вся страна видела подвиг украинских моряков, особенно курсантов в г. Севастополе, которые перед вооруженными российскими диверсантами и боевиками-сепаратистами пели Государственный Гимн Украины.

«Это символическое событие. Честь, отвага и верность младших поколений - вот залог завтрашнего дня украинского Военно-морского флота», - подчеркнул глава правительства.

Он убежден, что в будущем украинский флаг, как и в бурном 1918 году, снова будет поднят в нашем Крыму и над нашими временно недоступными военно-морскими базами.

Гройсман выразил благодарность всем военнослужащим и гражданским работникам Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за честную службу и надлежащее исполнение служебного долга и присяги.

«Желаю всем профессионального роста, крепкого здоровья, благополучия, согласия, успешного выполнения возложенных задач, а главное - мира на нашей земле и на наших морях», - добавил премьер.