The New York Times: РФ хочет свернуть сотрудничество с США по программам ядерной безопасности

Об этом пишет Майкл Гордон в своей статье, которая называется «Россия хочет свернуть сотрудничество с США по некоторым программам ядерной безопасности», опубликованной в американской газете The New York Times.

Это шаг, который может серьезно навредить сотрудничеству, продолжающемуся уже более 20 лет и направленному на обеспечение того, чтобы компоненты атомной бомбы не попали в руки террористов или государств-изгоев.

Сергей Кириенко, глава российской государственной атомной компании, сказал высокопоставленным чиновникам Администрации Обамы, что на 2015 г. никаких новых проектов в России «не предусмотрено», как сообщили американские чиновники.

Американские чиновники все еще надеются убедить россиян продолжать в следующем году работу в рамках некоторых текущих проектов, хотя российские чиновники до сих пор не дали своего согласия.

Такое решение – побочный эффект ухудшения отношений между Россией и США, которые осложнило решение президента Владимира Путина о военном вмешательстве в Украине. Но в основе его также лежат давние опасения кремлевских приверженцев «жесткой» политики, связанные с программой, в рамках которой американские эксперты по ядерным вопросам находятся на российских ядерных объектах, из-за чего может создаться впечатление, что Россия нуждается в посторонней помощи.

На прошлой неделе Россия также объявила о своих планах бойкотировать международную встречу на высшем уровне, посвященную проблемам безопасности, которую должен провести президент Обама в 2016 г.

Но решение, о котором сообщил г-н Кириенко, – это первый случай, когда повышение напряженности в отношениях между Кремлем и Администрацией Обамы может подорвать некоторые практические усилия, которые обе стороны начали прилагать еще в конце холодной войны, чтобы помочь России защитить ее ядерные материалы.

«Есть реальная угроза того, что 20-летнее сотрудничество США и России в области обеспечения безопасности ядерных материалов будет просто остановлено в конце этого года, и некоторые из наших достижений могут пойти насмарку», – сказал Мэтью Банн, профессор Гарвардского университета, который в годы администрации Билла Клинтона руководил секретным правительственным исследованием по охране ядерных материалов в России.

Высокопоставленный представитель Администрации Обамы заявил, что США по-прежнему планируют работать с россиянами над обеспечением ядерной безопасности в третьих странах и надеются убедить российское правительство продолжать сотрудничество в России.

«Мы надеемся, что дверь останется открытой для любых видов сотрудничества в этой важной сфере», – сказал представитель Администрации, который на условиях анонимности рассказал, о чем говорят дипломаты. «Если появится какой-то хороший проект, и он будет на территории России, мы надеемся, что они рассмотрят его».

Сотрудничество США и России в этой сфере началось в 1991 г., поскольку появлялось все больше опасений по поводу того, что распад Советского Союза мог сделать его ядерное оружие уязвимым. Программа развивалась, и Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов на финансирование модернизации систем безопасности и совершенствования процедур отслеживания ядерных материалов. Эти усилия были направлены на то, чтобы не дать украсть высокообогащенный уран или плутоний, которые могли бы продать террористическим группам или государствам-изгоям.

«Ситуация с ядерной безопасностью в России резко улучшилась в первые годы после распада Советского Союза», – говорилось в докладе Белферовского центра Гарвардского университета, опубликованном в марте. «К сожалению, изощренные заговоры о том, как украсть ценные материалы, продолжают преследовать Россию».

Сотни сооружений в России, например, до сих пор содержат ядерный материал, который можно было бы использовать в оружии. В рамках одного из совместных российско-американских проектов планировалось объединить весь материал в меньших сооружениях и одновременно повысить безопасность транспортировки ядерного материала.

Соединенные Штаты и Россия также работали над тем, чтобы в российских исследовательских реакторах использовался низкообогащенный уран вместо высокообогащенного, который пригоден для создания бомб.

Министерство энергетики США также помогло таможенной службе России установить оборудование для обнаружения радиации в пунктах пересечения границы. В прошлом году Соединенные Штаты и Россия начали сужать сферу совместной деятельности. В соответствии с новым протоколом, Министерство обороны России прекратило свое участие в проектах, а это означало то, что Америка больше не могла помогать уничтожать стратегическое оружие России или обеспечивать безопасность ее боеголовок. Но Министерство энергетики США продолжило работать с «Росатомом», государственной атомной компанией, и другими российскими организациями для повышения безопасности российских объектов и материалов.

Однако когда напряженность выросла, перспективы будущего сотрудничества стали туманными. В сентябре Роуз Геттемюллер, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями, привезла американскую делегацию в Москву, безуспешно попытавшись решить проблемы, которые возникли после того как США обвинили Россию в нарушении советско-американского договора о запрете использования ракет наземного базирования средней дальности, подписанного в 1987 г.

Во время этого визита г-жа Геттемюллер также встретилась с г-ном Кириенко, главой «Росатома», и подчеркнула важность дальнейшего сотрудничества в области ядерной безопасности, несмотря на напряженность в отношениях между Россией и США.

Читайте такжеОбаятельный и жестокий: близкие встречи с двумя Путиными – BloombergКак правило, Министерство энергетики США подписывает контракты с российскими лабораториями или другими учреждениями о проектах по усилению мер безопасности или по обучению. И г-жа Геттемюллер отметила, что Администрация Обамы обеспокоена перспективами совместных усилий по обеспечению безопасности, если новые проекты не будут согласованы до того как в конце года истечет срок действующих контрактов, по словам американских чиновников.

Г-н Кириенко сказал, что правительство России не «предусматривает» заключения новых контрактов до 2015 г., хотя при этом он выразил готовность работать над проектами ядерной безопасности в других странах.

Г-н Кириенко сделал подобное заявление о том, что новые контракты не предвидятся «в нынешних условиях», во время встречи с министром энергетики Эрнестом Монишем, которая состоялась позже в Вене, сообщили чиновники.

Администрация также планирует стимулировать совместную работу в области ядерной безопасности в таких странах, как Беларусь, Казахстан, Польша и Узбекистан, возвращая в Россию высокообогащенный уран, который Москва поставляла в эти страны для проведения ядерных исследований.

Тем не менее, ничто не указывает на то, что американские власти планируют отменить принятое ранее решение о приостановлении действия договора о научном сотрудничестве, который мог бы включить проекты по ядерной энергии и защите планеты от астероидов, из-за аннексии Россией Крыма в марте.

Тем не менее, некоторые американские эксперты считают, что необходимо разработать новый подход, чтобы относиться к России как к равной. Предлагая проведение совместных исследований и поиск способов защиты и учета ядерных материалов или совместную подготовку команд, которые будут проверять безопасность на ядерных объектах, Соединенные Штаты могли бы решить некоторые проблемы, на которые жалуется Россия, и увеличить шансы на то, что некоторые проекты все же будут продолжаться, сказал г-н Банн, профессор Гарвардского университета.

«Я думаю, что Соединенные Штаты должны активнее предлагать более равные подходы, чтобы Россия стала соруководителем проектов по ядерной безопасности, а не была государством, которое нуждается в помощи», – сказал он.