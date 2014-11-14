Кабмин ликвидировал должность уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ

Об этом сообщает ТВі.

Соответствующее решение приняли в связи с ликвидацией этой должности согласно распоряжению правительства № 1101 от 21 октября.

Мунтиян работал на этой должности с 2011 года.

Читайте такжеИз Кабмина уволили избранных нардепами чиновников

Ранее Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия.

Согласно распоряжению, в перечень вошли Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.