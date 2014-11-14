Кабмин ликвидировал должность уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ
19:48, 14 ноября 2014Политика
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Кабинет Министров Украины уволил Валерия Мунтияна с должности правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с Россией, со странами СНГ и ЕврАзЭс.
Мунтиян работал на этой должности с 2011 года / УНИАН
Об этом сообщает ТВі.
Соответствующее решение приняли в связи с ликвидацией этой должности согласно распоряжению правительства № 1101 от 21 октября.
Мунтиян работал на этой должности с 2011 года.
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Ранее Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия.
Согласно распоряжению, в перечень вошли Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.
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