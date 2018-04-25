Во Львове депутата уволили с работы за поздравление Гитлера с днем рождения

Сегодня директор школы № 100 вручил Марьяне Батюк приказ об увольнении с работы из школы.

Во Львове депутата горсовета Марьяну Батюк уволили с работы в школе за поздравление Адольфа Гитлера с днем рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета. Директор школы №100 Батюк вручил приказ об увольнении с работы из школы №100 и трудовую книжку. «Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей», — заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Управление образования Львовского городского совета издало приказ по результатам фактов, изложенных в СМИ в отношении заместителя директора школы № 100, учителя истории этой школы Марьяны Батюк. Директору школы № 100 рекомендовано освободить Марьяна Батюк с занимаемой должности. Следовательно, сегодня директор школы № 100 издал приказ об увольнении Марьяны Батюк с занимаемой должности. Этот приказ был вручен Марьяне Батюк лично.

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Ранее Батюк вручили письмо о том, чтобы она прибыла в ЛКП «Городской центр информационных технологий» для предоставления возможности загрузки копии архива ее аккаунта в сети Facebook. Она ознакомилась с письмом, однако, в назначенное время не появилась. Учитывая то, что отсутствуют какие-либо факты, которые подтверждают то, что Марьяна Батюк не делала это сообщение самостоятельно, комиссия управления образования обязала директора школы №100 рассмотреть вопрос увольнения с работы Марьяны Батюк за совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением ее работы в школе.

"Сегодня, 25 апреля, Марьяне Батюк в помещении школы повторно предложено предоставить доступ к архиву ее аккаунта в сети Facebook, однако, она отказалась это сделать", - добавили в ведомстве.

Как известно, депутат Львовского городского совета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк утром 20 апреля поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера. Пост депутат опубликовала на своей странице в Facebook.

Марьяна Батюк заявляет, что она не писала на своей странице в Facebook поздравление в честь дня рождения Адольфа Гитлера. По версии Батюк, ее страницу взломали.