Яценюк упрекает Литвина, что тот хочет остаться чистым, когда уже все по уши...

Отвечая на вопрос журналистов относительно критики Владимира ЛИТВИНАпо поводу того, что А.ЯЦЕНЮК не выходит в сессионный зал, председатель ВР отметил, что, возможно, кто-то заметил, но «парламент заблокирован, и в Украине парламентский кризис». «А говорить можно все. Когда все по уши в определенных вещах, кто-то обязательно хочет быть самым чистым», - добавил А.ЯЦЕНЮК.