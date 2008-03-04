Литвин обвинил Яценюка, коалицию, ПР, и хочет повесить амбарный замок

Лидер стороны своего имени Владимир Литвин называет спикера Арсения Яценюка виноватым в ситуации, которая сложилась в Верховной Раде.

Об этом Литвин заявил во вторник в эфире 5 канала.

"Ключевая ответственность за то, что произошло, принадлежит спикеру. Он должен заходить в Верховную раду и начинать заседание", - подчеркнул Литвин.

"Ну подписывали в декабре, что не будут блокировать - все равно блокируют. Поэтому председателю ВР надо зайти в сессионный зал и согласно регламенту ставить на рассмотрение вопросы. Не принято решение – это тоже решение. Принято – это тоже решение Верховной рады", - сказал он.

"Покричат, поволнуются депутаты, успокоятся и пойдут дальше работать, так как другие события – проблемы в газовой сфере, в нефтяной – они накроют эту тематику", - подчеркнул Литвин.

Он также подчеркнул, что "Партия регионов должна осознать, что она не является властью, и научиться работать в оппозиции, а оранжевая коалиция должна осознать, что она уже не оппозиция, а власть и за все отвечает".

"Так как то, что происходит в стенах парламента - это не просто безделье, а это граничит с преступлением перед украинским народом", - сказал он.

Литвин также отметил, что в среду его фракция будет требовать, чтобы парламент начал свою работу.

"Надо прекратить жалобы... ну не работает Верховная Рада, то давайте или, чтобы она работала, или надо вообще повесить большой такой амбарный замок на эту Верховную Раду, и пусть тогда страна живет себе дальше", - сказал он.

Украинская правда