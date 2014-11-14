Дещица считает, что вернуть Донбасс и Крым силой невозможно

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил в эфире TVN24 Biznes i Swiat

"Честно говоря, считаю, что сейчас это невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Читайте такжеЭкс-министр Дещица приступил к работе посла Украины в Польше

Посол сказал, что возвращение этих территорий в состав Украины возможно благодаря переговорам и натискам на Россию, в том числе, с помощью санкций.

Дещица отметил, что санкции против россиян были бы намного эффективнее, если бы вводились "на опережение" определенных шагов РФ, а не после того, как она уже что-то сделала.

Он также назвал лучшим форматом переговоров по разрешению конфликта с Россией "женевский"при участии представителей США.

Посол подчеркнул, что Украина "не сдала" ни Крым, ни Донбасс и будет делать все для того, чтобы вернуть их в свой состав, но признал, что это может занять много лет.

"Время прошло, прошло 50 лет и ситуация изменилась. Не известно, когда будет возвращен Крым или Донбасс в состав Украину. Но мы не признаем этого (аннексии)", -сказал посол, комментируя реплику журналиста, который отметил, что США также не признавало захват Прибалтийских государств СССР, которое продолжалось до 90-ых годов прошлого века.

Посол добавил, что украинские войска на Донбассе сконцентрированы для того, чтобы отразить возможное нападение, а не атаковать позиции боевиков.

Как сообщал УНИАН, Дещица, который возглавлял МИД Украины после революционной смены власти в Украине в феврале 2014 года, официально начал работу посла Украины в Польше в конце прошлой недели.