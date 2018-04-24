Советник Порошенко регулярно гоняет на своем внедорожнике через заповедный киевский парк - СМИ

Ездить по заповедному парку "Феофания": можно только на велосипедах, проезд и стоянка автомобилей - запрещены.

Автомобили олигарха и по совместительству советника президента Порошенко Юрия Косюка ежедневно нарушают запрет на проезд по заповедной зоне парка "Феофания", чтобы сэкономить менее 5 минут.

Элитные машины на большой скорости ездят мимо посетителей - между дворцом Косюка, построенным вплотную к «Феофании», и офисом его аграрного холдинга по другую сторону парка, говорится в сюжете программы «Наши Гроші».

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"Киевский парк "Феофания" - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Особый статус парка означает и особый режим его посещения: свободно ездить здесь можно только на велосипедах, проезд и стоянка автомобилей - запрещены", - отмечают журналисты.

Как отмечается в сюжете, чаще всего здесь ездят два черных мерседеса-"кубика", принадлежащих МХП Юрия Косюка. Также встречаются синяя Tesla Model S, серебристый Porsche 911, вишневый Aston Martin, синий Ford Ranger, красный Range Rover, белоснежная Lamborghini Murcielago.

"В ответе на запрос с вопросом "кто пользуется автомобилями" пресс-служба МХП отметила, что "это конфиденциальная информация, разглашение которой может привести к нарушению личной безопасности Косюка Ю.А. и членов его семьи", чем фактически подтвердила, что пользователями являются именно Косюк и его родственники", - рассказывают расследователи.

Как сообщал УНИАН, на журналистов программы «Гроші», которые снимали коттедж министра финансов Александра Данилюка в частном городке «Царское село» под Киевом, совершили нападение. Как только журналисты начали снимать дом на телефон, на них напали, стали запрещать съемку, пытались отобрать видео у съемочной группы и даже душить, а затем сбить внедорожником оператора программы.