Неизвестные напали на журналистов во время съемки элитного дома Данилюка под Киевом (видео)

Несмотря на давление и нападение, журналистам удалось снять эксклюзивные кадры элитного дома министра Данилюка под Киевом.

На журналистов программы «Гроші», которые снимали коттедж министра финансов Александра Данилюка в частном городке «Царское село» под Киевом, совершили нападение. Как только журналисты начали снимать дом на телефон, на них напали, стали запрещать съемку, пытались отобрать видео у съемочной группы и даже душить, а затем сбить внедорожником оператора программы.

Однако журналистам все же удалось снять эксклюзивные кадры элитного дома министра под Киевом. Затем они подали заявление в полицию на основании статьи 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании журналистской деятельности.

Как сообщал УНИАН, на днях украинцев всколыхнула новость о роскошной квартире за 775 тысяч фунтов министра финансов Украины Александра Данилюка в Лондоне, которую он пытался скрыть и не указал в своей декларации, что является прямым нарушением законодательства. Он так и не прокомментировал этот вопрос.